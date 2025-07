Napoli il Siviglia abbassa a 17 milioni per Juanlu Sanchez

L’arrivo di Juanlu Sanchez è alle porte. Inaspettatamente, il Siviglia ha ridotto il prezzo iniziale per il trasferimento dell’attaccante esterno Under 21. A dare la notizia è Sky Sport:” C’è una novitĂ sull’affare Juanlu Sanchez: la notizia è che il Siviglia ha calato le sue pretese ed è sceso definitivamente a 17 milioni come cifra ultima per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: siviglia - juanlu - sanchez - napoli

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - Nel giorno di Kevin De Bruyne, Manna è volato in Spagna. Il direttore sportivo del Napoli vuole costruire una squadra di alto livello per Antonio.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia.

Juanlu Sanchez, il Napoli ha offerto 10 milioni + 4 di bonus ma il Siviglia ne chiede il doppio (Correo de Andalucia) - Il Napoli è fortemente interessato al terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, che al momento sta disputando l’Europeo Under 21 con la Spagna.

SKY - Napoli-Juanlu Sanchez, trattativa in fase di stallo, il Siviglia non si smuove dalle richieste https://ift.tt/ozQFckn Vai su X

Mediaset – Il #Napoli ha bloccato #JuanluSanchez! Accordo di massima con il #Siviglia https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Mediaset-%E2%80%93-Il-Napoli-ha-bloccato-Juanlu-Sanchez--Accordo-di-massima-con-il-Siviglia-141332.aspx #Cal Vai su Facebook

SKY - Juanlu-Napoli, distanza sulle cifre: il Siviglia non arretra, vuole 20 milioni; Juanlu-Napoli, trattativa in stand-by: ballano 4 milioni col Siviglia. Le cifre – Sky; Calciomercato Napoli, dalla Spagna: “Azzurri stanchi di aspettare per Juanlu Sanchez”.

SKY - Juanlu-Napoli, il Siviglia abbassa il prezzo: nuova richiesta per chiudere - La strategia di attesa del diesse Giovanni Manna sta dando gli esiti sperati: il Siviglia ha abbassato il prezzo per concludere il trasferimento dell'esterno de ... Da msn.com

Per chiudere la trattativa Juanlu il Napoli deve cedere prima Mazzocchi - Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare il reparto arretrato. Scrive forzazzurri.net