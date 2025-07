Napoli ecco gli angeli della spiagge | sveglia prima dell' alba per ripulire la sabbia | Video

Tutte le mattine, prima dell'alba, un manipolo di persone va a ripulire le spiagge pubbliche di Napoli. Sono addetti Asìa del progetto?Sea?, mare, creato quindici giorni fa e.

Napoli, mare balneabile a San Giovanni a Teduccio nel 2025. Ok alle spiagge di Pietrarsa e Portici - I dati Arpac: promosse Pietrarsa, Portici, Sant'Agnello a Punta San Francesco e Serrara Fontana a Ischia.

Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti – Video - (Adnkronos) – Prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo.

ore 7.30 Spiaggia di Fontania Gaeta...é giá piena di ombrelloni! Il gioiellino 'preso d'assanto' all'alba... Il caldo torrido di questi giorni spinge cittadini e turisti a cercare sollievo in mare sin dalle prime luci del mattino. Spiagge libere di Gaeta con ombrelloni, letti Vai su Facebook

Napoli, ripulita la spiaggia di San Giovanni: d'ora in poi arenili puliti 7 giorni su 7 - Spiagge completamente invase dai rifiuti sono tornate a disposizione dei cittadini dopo alcune ore di intervento degli operatori Asia. Segnala msn.com