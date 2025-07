Napoli domani la sfida al Catanzaro | le ultime

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’amichevole di domani Napoli-Catanzaro, gli azzurri chiuderanno di fatto il ritiro di Dimaro-Folgarida 2025 prima dell’allenamento domenicale, che da sempre rappresenta il momento dei saluti alla Val di Sole. Il Napoli si prepara al match contro la squadra calabrese neo promossa in serie B certamente con la voglia di riscatto per la sconfitta contro l’Arezzo. Contestualmente Conte punterĂ certamente a verificare il livello di condizione raggiunto dalla squadra e soprattutto la crescita sotto il profilo delle applicazioni tattiche con l’inserimento dei nuovi rinforzi dal primo minuto, un tridente composto da Neres-Lukaku-Noa Lang e Rrahmani e Beukema al centro della difesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, domani la sfida al Catanzaro: le ultime

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - sfida - serie

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerĂ in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

Emerge il nome di una delle possibili avversarie del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida Il Catanzaro, club di Serie B, dovrebbe affrontare gli azzurri nel corso del ritiro precampionato in Trentino Dalla Calabria fanno sapere che mancherebbe solo l'uffic Vai su Facebook

NAPOLI A DIMARO, DOMANI SFIDA CON IL CATANZARO; Napoli-Catanzaro, domani sfida di prestigio a Dimaro: tutte le info per i tifosi giallorossi; Il Catanzaro continua la preparazione in Trentino con i nuovi innesti. E sabato c’è la sfida con il Napoli ·.

Napoli-Catanzaro: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni dell'amichevole - Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole estiva dopo quella persa inaspettatamente contro l'Arezzo all'esordio. Riporta msn.com

Napoli-Catanzaro, domani sfida di prestigio a Dimaro: tutte le info per i tifosi giallorossi - La società giallorossa ha diffuso le indicazioni per i tifosi in trasferta, tra cui punto di raccolta, settore riservato e norme di sicurezza ... Come scrive corrieredellacalabria.it