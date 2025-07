Tragico incidente sul lavoro a Napoli, al Vomero: tre operai sono morti per un incidente legato a un montacarichi. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano lavorando in via San Giacomo dei Capri, alla ristrutturazione di un edificio di sei piani. Ancora da chiarire l’esatta dinamica: potrebbe essere crollato il montacarichiponteggio. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.?? #Napoli, dalle ore 09:40 intervento #vigilidelfuoco in via San Giacomo dei Capri, zona Vomero, per un incidente ad un montacarichi durante lavori di ristrutturazione in un edificio di 6 piani. Tragico il bilancio, con 3 operai deceduti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, crolla montacarichi al Vomero: morti 3 operai