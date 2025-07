Napoli colpo Stoyanov | è fatta

Il Napoli ha chiuso per l’acquisto di Steliyan Stoyanov dalla Primavera del Frosinonel. Il giovane classe 2006 si unirĂ alla Primavera partenopea per la prossima stagione. Il giovane ha disputato un’ottima annata con i ciociari Un talento bulgaro per il Napoli 188 cm, classe 2006, centrocampista di ruolo e un futuro potenzialmente brillante davanti. Questo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

UFFICIALE - Steliyan #Stoyanov al Napoli. Colpo in prospettiva del club azzurro, operazione definita. Vai su Facebook

Il Napoli ha acquistato un giovane centrocampista bulgaro, andrĂ a rinforzare la Primavera azzurra in vista della prossima stagione. Vai su X

