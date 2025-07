Napoli cede montacarichi | morti tre operai caduti nel vuoto

Dramma questa mattina in via San Giacomo dei Capri, tra l’Arenella e il Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro. I tre stavano operando su un montacarichi ed erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un edificio quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, cede montacarichi: morti tre operai caduti nel vuoto

In questa notizia si parla di: napoli - montacarichi - operai - cede

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: «Crolla un montacarichi, coinvolti tre operai» - Tragedia sul lavoro a via San Giacomo dei Capri a Napoli nella zona del Rione Alto. In base alle prime notizie sarebbe crollato un montacarichi e nell'incidente sarebbero stati coinvolti.

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Ennesimo incidente sul lavoro. Tre operai sono morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli.

Tre operai morti a Napoli in un cantiere: caduti da un montacarichi - Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri.

Cadono dal montacarichi, morti tre operai a Napoli - I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri. Secondo ansa.it

Napoli, crolla montacarichi al Vomero: morti 3 operai - Tragico incidente sul lavoro a Napoli, al Vomero: tre operai sono morti per un incidente legato a un montacarichi. Da lapresse.it