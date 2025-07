Napoli-Catanzaro dove vedere l' amichevole in diretta tv

Dimenticare subito il flop della prima amichevole con l'Arezzo e ripartire con un successo. Il Napoli torna in campo sabato 26 luglio alle 18 a Dimaro per un test più probante del primo. Il prossimo avversario sarà infatti il Catanzaro che da due stagioni a questa parte naviga ai piani alti della. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - amichevole - vedere

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerà in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

#napoli-#catanzaro: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni dell'amichevole Vai su X

Dopo la tragedia di questa mattina avvenuta al Rione Alto, nel corso della quale hanno perso la vita tre operai, il Napoli ha comunicato che, in occasione del match amichevole con il Catanzaro, giocherà con il lutto al braccio. Inoltre, sarà rispettato un minuto d Vai su Facebook

AMICHEVOLE NAPOLI - CATANZARO, LE INFO PER I TIFOSI; Napoli-Catanzaro: data, orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Catanzaro, dove vedere l'amichevole in diretta tv.

Napoli-Catanzaro: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni dell'amichevole - Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole estiva dopo quella persa inaspettatamente contro l'Arezzo all'esordio. Da msn.com

Pronostico Napoli-Catanzaro, reazione immediata: dove vederla in tv e streaming - Catanzaro è un'amichevole e si gioca sabato alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Si legge su ilveggente.it