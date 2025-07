Napoli capovolto cestello da cantiere | Ciro Luigi e Vincenzo precipitati da 20 metri di altezza

Strage sul lavoro questa mattina a Napoli, dove tre operai sono morti dopo essere precipitati da un'altezza di circa venti metri in un cantiere edile in via Domenico Fontana, tra i quartieri dell'Arenella e del Rione Alto. Le vittime – come riporta Il Mattino – sono Ciro Pierro, 62 anni, di Calvizzano; Luigi Romano, 67, di .

Sono tutti italiani ed hanno circa 50 anni, i tre operai deceduti questa mattina in un cantiere al Rione Alto, in via Domenico Fontana. Stavano lavorando all'interno di un vano che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltato e aperto improvvisamente, fac Vai su Facebook

