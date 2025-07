Napoli cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero | morti tre operai

Ennesimo incidente sul lavoro. Tre operai sono morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9.40 in via Domenico Fontana a Napoli, nel quartiere Vomero. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una palazzina, quando è improvvisamente crollato il ponteggio mobile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, primi rilievi a cura degli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e delle Volanti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai

