Napoli cadono da un ponteggio | morti tre operai

Le vittime sono cadute da un ponteggio, probabilmente a causa di un incidente a un montacarichi, mentre eseguivano alcuni lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Napoli, cadono da un ponteggio: morti tre operai

