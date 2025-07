Napoli blitz della Finanza | nel mirino autorimesse e parcheggiatori abusivi

Alla luce dei recenti episodi di microcriminalitĂ che hanno interessato la zona portuale del capoluogo campano, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto una significativa intensificazione delle attivitĂ di controllo economico del territorio, finalizzate al contrasto dell’economia illegale e alla tutela del decoro urbano. Napoli, blitz della Finanza: nel mirino autorimesse . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, blitz della Finanza: nel mirino autorimesse e parcheggiatori abusivi

In questa notizia si parla di: napoli - finanza - blitz - mirino

Ai Quartieri Spagnoli maglie false del Napoli vendute a 50 euro ai turisti: la Finanza sequestra tutto - Controlli a Napoli contro il mercato del falso: sotto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, in vendita maglie e bandiere false anche a 50 euro a pezzo.

Napoli pezzotta: in occasione dello scudetto la Guardia di Finanza sequestra 20mila articoli falsi con il logo della squadra partenopea - La Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, in Via Toledo e nei Quartieri Spagnoli, oltre 20mila articoli recanti marchi contraffatti della SSC Napoli e denunciato 18 soggetti per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

Sequestrati dalla Guardia di Finanza 20mila articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli: la notizia - Prosegue il lavoro della Guardia di Finanza contro la contraffazione: maxi sequestro di articoli con il marchio del Napoli.

Un’intera stagione di appalti sotto la lente della magistratura. Dieci anni di affidamenti nel Comune di Fiumicino – 8 dell’era Montino, 2 dell’attuale Amministrazione – finiti nel mirino della Guardia di Finanza. E adesso, dopo mesi di indagini silenziose, scatta il Vai su Facebook

Napoli, blitz della Finanza: nel mirino autorimesse e parcheggiatori abusivi; Blitz contro il traffico di droga: 5 tonnellate sequestrate, dodici arresti; Blitz su via Toledo e lungomare: sequestrati 18mila prodotti contraffatti.

Intensificati i controlli della guardia di finanza a napoli per contrastare microcriminalità e illegalità nel porto - La guardia di finanza di Napoli intensifica i controlli nell’area portuale per contrastare parcheggi abusivi, vendita di prodotti contraffatti e microcriminalità, garantendo sicurezza e legalità. Si legge su gaeta.it

Napoli, controlli su garage e parcheggiatori abusivi: 30 denunce - Intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza a Napoli per combattere la microcriminalità e l'economia illegale nell'area portuale. Segnala cronachedellacampania.it