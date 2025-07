Napoli Beukema | Spero di fare molto bene qui

Sam beukema, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Di seguito le sue dichiarazioni: Cosa pensi di aggiungere alla miglior difesa del campionato? “ Proverò a dare. vabbè l’anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile quindi sono giĂ molto contento di essere qui, con i campioni d’Italia. So che avremo tante partite e spero di aiutare la squadra, essere sempre disponibile, ho esperienza anche in Champions e posso aggiungere questo alla squadra ma abbiamo tanti elementi fortissimi e penso potremo fare molto bene”. Il primo straniero olandese fu Krol che ti ha elogiato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Beukema: “Spero di fare molto bene qui”

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.

Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema - 2025-07-13 18:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore aveva già l’accordo con De Laurentiis, l’intesa tra club raggiunta dopo che i rossoblù hanno abbassato le richiesta Dopo un lungo tira e molla, Bologna e Napoli hanno trovato un accordo per Sam Beukema.

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Napoli, Juan Jesus verso l’addio: Manna valuta Beukema e guarda in casa Bologna Juan Jesus è al lavoro per provare a essere a disposizione nell’ultima … L'articolo J.

Beukema-Napoli, ci siamo. Affare in chiusura, un titolare in più per la difesa di Conte La fumata non è ancora azzurra, ma siamo ormai agli ultimi metri di una lunga ed estenuante maratona. Il risultato, però, adesso è quasi scontato: Sam Beukema sarà un Vai su Facebook

#Beukema saluta #Bologna: “Oggi sento di dover cogliere un’opportunità importante per la mia carriera e spero che possiate comprendere questa scelta” Vai su X

Il Napoli in ritiro a Dimaro live. Oggi doppia seduta: la presentazione di Beukema: «Che bello essere qui. Ndo; Beukema si presenta ho trovato un bellissimo gruppo nazionale sarebbe un sogno su ndoye; LIVE – Beukema: “M’ispiro a Van Dijk, sento Ndoye tutti i giorni”.

Oggi le visite di Lucca. Il Napoli spera di fare doppietta con Beukema - L’aveva aspettata, sognata e immaginata per anni, ora la grande occasione in una big di Serie A è realtà per Lorenzo Lucca. Riporta msn.com

Beukema al Napoli, la lettera di addio al Bologna: "Grazie tifosi, un onore essere stato rossoblù" - Ufficiale la cessione dell'olandese ai partenopei, arriva il messaggio dell'ex numero 31 che saluta la città e i bolognesi ... Scrive msn.com