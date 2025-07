Napoli Beukema; Orgoglioso di essere nella squadra campione d’Italia

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo scudetto e in Europa. E’ un grande orgoglio per me essere in questo Club e poter lavorare con Conte “. Sam Baukema parla nella sua prima conferenza stampa in Trentino. “ L’anno scorso il Napoli ha disputato una stagione incredibile e sono molto contento di essere qui e giocare con il gruppo campione d’Italia. Io sono a disposizione della squadra, ho qualche esperienza anche in Champions League e spero di poter dare una mano a questa rosa di grandi campioni”. “Quando il Napoli mi ha contattato ho subito sentito la voglia di venire in una SocietĂ vincente e in una piazza ricca di passione e calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Beukema; “Orgoglioso di essere nella squadra campione d’Italia”

In questa notizia si parla di: napoli - essere - squadra - campione

Buongiorno: «Napoli-Inter 1-1 è stata la partita della svolta, abbiamo capito di essere forti» (La Stampa) - Alessandro Buongiorno intervistato da La Stampa, a firma Guglielmo Buccheri. Ecco qualche estratto dell’intervista.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Spalletti: "Nessuna città sa essere così felice e malinconica come Napoli. Con De Laurentiis non ci siamo più sentiti" - "A Napoli è andata bene, abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli.

Non è il Napoli la squadra più forte del campionato, a detta di Christian Vieri è proprio l'Inter la migliore compagine della massima serie italiana. Si giocherà lo scudetto con altre due pretendenti. L'ex bomber lo ha rivelato a margine di un evento di Padel ai mi Vai su Facebook

Beukema: Orgoglioso di essere nella squadra Campione d'Italia, un onore lavorare con Conte; Giornata storica: il Napoli ricevuto in Vaticano, in udienza privata da Papa Leone XIV; De Bruyne: Napoli la scelta migliore per me. Entusiasta del progetto del club.

Pagina 0 | De Bruyne promuove il Napoli: "Squadra di grande qualità. Conte diverso da Guardiola perché..." - Dal ritiro di Dimaro, il fuoriclasse belga parla a ruota libera del suo impatto in azzurro e delle prospettive per la stagione dei Campioni d'Italia ... Lo riporta corrieredellosport.it

De Bruyne promuove il Napoli: "Squadra di grande qualità. Conte diverso da Guardiola perché..." - Dal ritiro di Dimaro, il fuoriclasse belga parla a ruota libera del suo impatto in azzurro e delle prospettive per la stagione dei Campioni d'Italia ... Riporta corrieredellosport.it