Napoli Beukema | Ndoye? Lo sento ogni giorno Cosa ha detto esattamente in conferenza stampa

Dimaro, 25 luglio 2025 - Proseguono le presentazioni a Dimaro dei nuovi acquisti del Napoli: oggi è la volta di Sam Beukema, il puntello scelto per provare a rendere ancora più solida la miglior difesa d' Europa della scorsa stagione. Sulle orme di Krol. Arrivato dal Bologna per 30 milioni più 3 di bonus, l'olandese va a completare la batteria difensiva a disposizione di Antonio Conte e, in teoria, va a farlo con l'aspirazione di diventare subito un titolare. "L'anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile quindi sono già molto contento di essere qui, con i campioni d'Italia. So che avremo tante partite e spero di aiutare la squadra, essere sempre disponibile, ho esperienza anche in Champions League e posso aggiungere questo alla squadra ma abbiamo tanti elementi fortissimi e penso potremo fare molto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

