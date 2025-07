Napoli-Bari oltre 37 milioni ai comuni sanniti coinvolti | convenzioni il 29 luglio

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo mesi di riunioni, alcune risalenti addirittura a prima della pandemia del Covid, finalmente martedì prossimo 29 luglio alle ore 15.00 tutti i Sindaci dei Comuni interessati alla realizzazione del terzo e quarto lotto della tratta ferroviaria ACAV Napoli Bari (e precisamente Dugenta, Melizzano, Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Torrecuso. Benevento, Buonalbergo, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Apice per la tratta Beneventana e Melito Irpino, Grottaminarda, Ariano Irpino, Flumeri, Villanova del Battista e Savignano Irpino per la tratta Avellinese) sono chiamati a sottoscrivere presso la Regione Campania la convenzione definitiva per l’assegnazione dei fondi cosiddetti compensativi che permetteranno la realizzazione delle opere programmate e indicate nelle apposite schede giĂ trasmesse lo scorso mese di marzo alla Regione Campania e a RFI” si legge in una nota a firma di Rossano Insogna, ex sindaco di Melizzano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Napoli-Bari, oltre 37 milioni ai comuni sanniti coinvolti: convenzioni il 29 luglio”

In questa notizia si parla di: napoli - bari - comuni - luglio

'Leone d'oro' al merito per il mattinatese Michele Di Bari, prefetto di Napoli - 'Leone d'oro' al merito per il prefetto mattinatese Michele Di Bari. Classe 1959, Di Bari è attualmente prefetto di Napoli.

Il Prefetto Michele di Bari a Radio Marte: “Napoli sarà pronta per la Coppa America - IL PREFETTO MICHELE DI BARI A RADIO MARTE: “NAPOLI STA CAMBIANDO IN MEGLIO, E’ PIU’ SICURA DI ALTRE CITTA’, SARA’ PRONTA PER LA COPPA AMERICA.

Alta velocità Bari-Napoli, il ministro Foti: "Risorse aumentate a 2 miliardi e 188 milioni di euro" - Le risorse per quanto riguarda l'alta velocità del Nord rimangono 8,6 miliardi, così come previsto esattamente nel piano.

Nel pomeriggio di domani, venerdì 11 luglio, ore 16.00, presso la Parrocchia di San Matteo Apostolo a Ponte Riccio, nel comune di Giugliano in Campania, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, presiederà una riunione dedicata a un focus sulle iniziative per l’in Vai su Facebook

Tratta ferroviaria AC/AV Napoli-Bari, in arrivo risorse per le compensazioni ai comuni dell'Irpinia e del Sannio; Lavori sull’Alta Velocità Napoli–Bari, interrotta la Linea Ferroviaria Cancello–Acerra: ecco le date e le deviazioni; Eventi sismici del 18 luglio 2025 nell'area dei Campi Flegrei.

92 mln di fondi compensativi per i Comuni attraversati dall’Alta Velocità: soddisfatto Insogna, ex sindaco di Melizzano - Dopo anni di incontri, progetti e attese, arriva una svolta significativa per le comunità sannite e irpine attraversate dal tracciato dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli- Si legge su ntr24.tv

Caldo, il prefetto: Comuni attivino piano operativo per l’emergenza e comunicazione ai cittadini - legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 2 luglio scorso dalle parti ... Segnala napoli.repubblica.it