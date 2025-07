Botta in allenamento e stop improvviso a Dimaro: preoccupazione in casa Napoli per le condizioni del centrocampista Prosegue il ritiro di Dimaro per gli azzurri, che come da tradizione è il punto di partenza per costruire il Napoli che verrĂ . Carichi di lavoro intensi, ma utili per una squadra che dovrĂ affrontare tante competizioni. Durante la sessione odierna di allenamento, però, uno dei big del centrocampo ha accusato un lieve problema fisico. Napoli, si ferma Anguissa. Nel corso di un’esercitazione sui blocchi di corsa, Zambo Anguissa ha sentito una fitta, mimando immediatamente il colpo al dottor Raffaele Canonico, responsabile medico del Napoli, che si è avvicinato per verificare il tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

