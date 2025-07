Napoli 15enne accoltellato per una lite sul campo di calcio | è in gravi condizioni Arrestato un 18enne

L'episodio nella serata di ieri a Varcaturo. I carabinieri hanno fermato per tentato omicidio un 18enne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Napoli, 15enne accoltellato per una lite sul campo di calcio: √® in gravi condizioni. Arrestato un 18enne

In questa notizia si parla di: 18enne - napoli - 15enne - accoltellato

Napoli: 18enne al gip, ho colpito Martina perch√© ha rifiutato mio abbraccio - Napoli, 30 mag. (LaPresse) ‚Äď Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola (NA) la sera del 26 maggio, √® stata colpita alla testa con una pietra dal suo ex fidanzato, il 18enne Alessio Tucci, perch√© ha rifiutato un suo tentativo di darle un abbraccio.

Napoli, rapinano turista e investono ispettore di Polizia: arrestati un 31enne e un 18enne - Due giovani di 31 e 18 anni sono stati raggiunti questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguita dalla Polizia di Stato.

Varcaturo (Napoli), 18enne accoltellato in spiaggia muore poco dopo in ospedale: fermato un giovane - Drammatico episodio di violenza si è consumato oggi, domenica 8 giugno, a Marina di Varcaturo, località al confine tra i comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta).

Giugliano in Campania (Napoli), 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: arrestato 18enne #Napoli #25luglio Vai su X

Accoltellato un 27enne in via Poerio. √ą morto in ospedale Vai su Facebook

Giugliano in Campania (Napoli), 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: arrestato 18enne; Napoli, 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: è grave; Napoli, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, è grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni.

Napoli, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, è grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni - È accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un 18enne è stato arrestato ... Si legge su msn.com

Napoli, 15enne accoltellato dopo una partita: fegato perforato. Coetaneo in carcere per tentato omicidio - Dalle indagini è emerso che il 18enne incensurato avrebbe estratto un coltello per difendere il fratello minore ... Scrive msn.com