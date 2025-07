Napoli 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio | è grave

Un ragazzo di 15 anni √® stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio.¬†√ą accaduto nel camping Liternum di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un'accesa discussione a seguito di una partita di calcio tra i ragazzi ospiti della struttura.¬†Un ragazzo di 18 anni, incensurato, sarebbe intervenuto per prendere le difese del fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione sarebbe avvenuta l'aggressione.¬†A seguito dell'accoltellamento, il 15enne √® stato trasferito¬†all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e operato d'urgenza per la perforazione del fegato: attualmente √® in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Napoli, 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: √® grave

In questa notizia si parla di: durante - partita - calcio - napoli

Aggressione durante la partita di calcio under 17: un genitore finisce in ospedale - Si sarebbero scagliati contro la tifoseria avversaria aggredendo persino il genitore di un giocatore, finito in ospedale.

Bari, prende a pugni un tifoso in curva durante la partita: 35enne beccato dalle telecamere, Daspo per 8 anni - Un tifoso di 35 anni è stato identificato per disordini allo Stadio San Nicola di Bari e gli è stato vietato l'accesso agli stadi per 8 anni.

Fedez sfiora la rissa con Blur durante una partita di Kings League - Fedez sfiora la rissa con Blur durante una partita di Kings League: ecco cosa è accaduto tra i due presidenti L'articolo Fedez sfiora la rissa con Blur durante una partita di Kings League proviene da Novella 2000.

¬ęLe domande dei tifosi spesso non sono banali, a volte sono pi√Ļ interessanti delle nostre. C‚Äô√® spontaneit√†, il giocatore si scioglie. Il Napoli √® una delle poche societ√† ad aprirsi cos√¨ tanto durante la preseason.¬Ľ Carlo Alvino, nel corso di Terzo Tempo Calcio Na Vai su Facebook

Callejon senza mezzi di parole nel raccontare il legame con Dries Mertens durante "Punto 17", partita di addio al calcio di Marek Hamsik Questa gara sarà anche l'ultima partita da calciatore del belga, che ha recentemente annunciato il ritiro dal calcio gioca Vai su X

Napoli, 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: √® grave; Giugliano in Campania (Napoli), 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio: arrestato 18enne; Rissa tra genitori a Napoli durante una partita di calcio under16: ‚ÄúTifosi sequestrati‚ÄĚ ‚Äď‚Ķ.

Giugliano, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, è grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni - È accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un 18enne è stato arrestato ... Si legge su msn.com

Napoli, 15enne accoltellato in una lite per una partita di calcio: è grave - È accaduto a Giugliano in Campania dove, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un'accesa discussione a seguito di una partita di calcio tra i ragazzi ospiti del camping Liternum. Lo riporta tg24.sky.it