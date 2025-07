Napoli 15enne accoltellato durante lite per una partita di calcio

Un 15enne accoltellato durante una lite per una partita di calcio. Accade nel napoletano. Il giovanissimo è in prognosi riservata. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, 15enne accoltellato durante lite per una partita di calcio

