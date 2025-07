NABA le iniziative in campus per il benessere studentesco

Roma – Supporto psicologico, yoga, corsi mindfulness e meditazione dedicati, oltre alle attivitĂ dell’Ufficio Student Life: sono molte le iniziative pensate per permettere a studenti e studenti di vivere un’esperienza piĂą serena nel percorso formativo e nella vita personale. A proporli è NABA, Nuova Accademia di Belle Arti nei suoi Campus di Roma e Milano. La formazione delle competenze tecniche è fondamentale per creare professionisti e aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo lavorativo. Ma, al tempo stesso, l’Accademia dedica ai propri studenti un servizio di supporto per chi sta attraversando un momento complicato della vita e necessita di uno sguardo altro per affrontarlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - NABA, le iniziative in campus per il benessere studentesco

