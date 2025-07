San Terenzo, 25 luglio 2025 - Una mostra speciale nel cuore di San Terenzo, in Sala CarGià, Galleria d'arte di via Angelo Trogu,54 nata nell'ambito della XV Stagione in Arte dedicata a Carla Gallerini a cura di Ezia Di Capua. La mostra che ha il patrocinio del Comune di Lerici e della pro loco di San Terenzo, si intitola 'La voce dei colori' e propone un viaggio attraverso le opere preziose dell'artista spezzina Rosa Maria Santarelli per scoprire, attraverso una selezione di opere significative, il talento dell'artista che da molti anni è protagonista nel nostro territorio esponendo in mostre di rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, tempo e ricerca nella mostra di Santarelli in Sala CarGià