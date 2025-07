Se la Notte Bianca, lo scorso 28 giugno è stata un successone, ecco che arriva il bis con la Notte Rosa, l’evento organizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei commercianti. Questa volta l’appuntamento è per domani sera a Masciago, tra via Isonzo, piazza San Martino e le vie limitrofe. Dalle 19 spensieratezza e attrazioni per tutti: dal mercatino di hobbisti e creativi, al dj set anni Ottanta e Novanta, e poi negozi aperti, food truck e intrattenimenti vari tutti da scoprire e in grado di stupire i partecipanti di ogni etĂ . Ad esempio lo spettacolo del fuoco, lo show di bolle, oltre alle mascotte di Spiderman e Stitch per i piĂą piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica e negozi aperti per la Notte Rosa