museo barca lariana viaggio musicale con la candlelight

Candlelight è l’ultimo appuntamento musicale della stagione estiva al Museo Barca Lariana (nella foto) di Pianello del Lario, sulla sponda occidentale del Lago di Como, a una decina di chilometri a nord di Menaggio. Domenica 27 luglio alle 21 il museo si illumina con la Candle Night, un concerto con la pianista Sonia Vettorato che accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra le piĂą celebri colonne sonore del cinema, eseguite rigorosamente a lume di candela. L’evento si svolge in una location insolita, il museo Barca Lariana, in una filanda dell’Ottocento che vanta una straordinaria collezione di cimeli che racconta la navigazione sul lago negli ultimi secoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

