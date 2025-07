museo archeologico restauri e dati in crescita

Hanno resistito secoli, in alcuni casi millenni. Rischiavano però di non durare ancora a lungo e di deteriorarsi in fretta. Per questo alcuni reperti custoditi al Museo archeologico di Lecco sono stati restaurati. Alcuni erano esposti belle teche e nelle vetrine, dove sono tornati al loro posto, altri in magazzino. Si tratta di manufatti in bronzo, ferro e piombo, ami, spade, vasi, strumenti di uso quotidiano come tenaglie, chiodi e martelli, un elmo, una coppa. C’è anche un tubo, un regalo ai lecchesi di Antonio Stoppani quando il sistema museale lecchese non esisteva ancora. Spaziano dall’Età del bronzo, al Rinascimento, passando per il periodo dei Celti ai Romani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

