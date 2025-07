Tempo di lettura: 2 minuti “ Una piazza che avrebbe dovuto essere uno spazio di libertà, incontro e respiro urbano, oggi è diventata un luogo di pericolo, abbandono e privatizzazione selvaggia. Piazza Immacolata al Vomero è in condizioni vergognose. E la cosa più grave è che nessuno interviene. Ma i controlli, in questa città, chi li fa?” A denunciare con forza è la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà, da anni in prima linea nella difesa degli spazi pubblici. “ Ho registrato un video negli ultimi due giorni – spiega Muscarà – per documentare lo stato disastroso della piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Muscarà: “Piazza Immacolata ostaggio dei gazebo e del degrado”