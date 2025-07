Muore in clinica per cibo nei polmoni un milione di euro di risarcimento ai familiari | Decesso si poteva evitare

La Corte d'Appello di Milano ha condannato l'istituto geriatrico Santa Margherita di Pavia a risarcire con un milione di euro i familiari di un paziente di 69 anni che √® morto a causa di una polmonite provocata da ingestione accidentale di cibo finito nei polmoni mentre era ricoverato. Il direttore dell'Istituto ha annunciato che far√† ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

