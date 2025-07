Muore a 3 anni in auto per il caldo | l' assistente sociale si era allontanata per fare spesa

Una banale disattenzione dall'epilogo tragico. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto per ore durante una giornata rovente. Il piccolo Ke'Torrius Starks Jr., originario di Bessemer, nello stato dell'Alabama, era stato affidato all'assistente sociale. Dopo la terribile. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anni - auto - assistente - sociale

Travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: il dramma a 15 anni - Una giovane di 15 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel pomeriggio del 1° maggio, mentre attraversava la strada.

Trovato morto a 53 anni, la sua auto era ferma ai lati della superstrada - Pistoia, 11 maggio 2025 – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto alle prime luci dell’alba di stamani, domenica 11 maggio.

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Bambino di 3 anni lasciato in auto dall'assistente sociale muore di caldo: «Lei era andata a comprare le sigarette». La rabbia dei genitori Vai su X

Bimbo di 2 anni rimane chiuso in auto: salvato dai passanti che rompono i finestrini. La madre era andata a casa a recuperare le chiavi di riserva Vai su Facebook

Muore a 3 anni in auto per il caldo: l'assistente sociale si era allontanata per fare spesa; Bambino di 3 anni morto di caldo in auto, era stato lasciato dall'assistente sociale: «Se n'è andata a comprar; Auto a guida autonoma? In Italia diventa un servizio sociale.

Bambino di 3 anni lasciato in auto dall'assistente sociale muore di caldo: «Lei era andata a comprare le sigarette». La rabbia dei genitori - In una giornata rovente, un bambino di 3 anni ha perso la vita dopo essere stato abbandonato per ore ... Si legge su msn.com

Muore a 3 anni in auto per il caldo: l'assistente sociale si era allontanata per fare spesa - Dopo la terribile vicenda, la dipendente di un ente pubblico preposto alla tutela dei minori è stata licenziata ... Lo riporta today.it