Multe fino a 600 mila euro le nuove regole dell’Agcom per gli influencer | ecco cosa cambia e a cosa fare attenzione

SarĂ l’“effetto Ferragni”, sarĂ che il far west sui social è arrivato ad un punto di non ritorno. Fatto sta che l’ Agcom, l’AutoritĂ per le Garanzie nelle comunicazioni, il 23 luglio ha varato il Codice di condotta per gli influencer e le cose, se i controlli saranno davvero stringenti, rischiano di cambiare il lavoro dei content creator. PiĂą trasparenza delle comunicazioni commerciali, contrasto all’odio, rispetto dei minori: sono questi alcuni dei punti chiave della nuova regolamentazione, che mira a tutelare gli utenti e a tracciare una nuova linea nell’influencer marketing. Ma a chi si applicheranno le nuove regole? Quali sono i criteri da rispettare e quali multe sono previste? IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER GLI “INFLUENCER RILEVANTI”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Multe fino a 600 mila euro, le nuove regole dell’Agcom per gli influencer: ecco cosa cambia e a cosa fare attenzione

