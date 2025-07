Mulazzano incidente tra un’auto e una bici | grave ciclista 27enne

Mulazzano (Lodi), 25 luglio 2025 – Scontro tra automobile e bicicletta sulla provinciale, ferita la ciclista. L'incidente è avvenuto venerdì 25 luglio 2025 lungo la strada provinciale 138, al confine tra i territori di Mulazzano e Cervignano d'Adda. Una ciclista di 27 anni è stata urtata da un’auto, per cause e responsabilitĂ al vaglio delle forze dell'ordine, mentre percorreva la carreggiata ed è finita rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è avvenuto nei pressi del ponte sulla Muzza. La giovane, residente a Mulazzano come l'automobilista coinvolto – un uomo di 74 anni –, ha riportato un trauma cranico e traumi alla schiena e a una gamba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mulazzano, incidente tra un’auto e una bici: grave ciclista 27enne

In questa notizia si parla di: mulazzano - ciclista - incidente - auto

Mulazzano, incidente tra un’auto e una bici: grave ciclista 27enne; Mulazzano, 25enne in bici travolto da un’auto a Quartiano; Incidente a Mulazzano: 25enne in bici travolto da un'auto, in ambulanza all'ospedale.

Mulazzano, incidente tra un’auto e una bici: grave ciclista 27enne - La donna è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale. Da ilgiorno.it