Msf | a Gaza malnutrito un bambino su 4

11.48 Malnutriti a Gaza il 25% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni e la stessa percentuale di donne incinte o in allattamento. Sono i dati della clinica di Msf a Gaza City. Quadruplicato da maggio il numero delle persone in stato di malnutrizione e ogni giorno 25 nuovi pazienti. Triplicato in 2 settimane il numero di bambini sotto i 5 anni malnutriti. Anche lo staff "inizia a soffrire la carenza di cibo", una fame "deliberata, provocata dalle autorit√† israeliane". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Berlino, bambino di 10 anni con bandiera della Palestina inseguito e "preso in custodia" dalla polizia, manifestava contro il genocidio a Gaza - VIDEO - Stando a quanto riportato da alcune ricostruzioni, il bambino non aveva offeso nessuno. Gli agenti hanno sostenuto di averlo fermato perché era rimasto solo in una manifestazione dove "erano stati commessi reati", tra i quali "danni alla proprietà, lesioni personali e esposizione di simboli di organ

Da Gaza a Napoli, bambino palestinese arriva al Santobono per le cure: ha una rara patologia del sistema immunitario - Un paziente di appena 2 anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell?alba al Santobono con un?ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro dopo essere atterrato.

