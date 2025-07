Msc lascia il progetto dell’interporto | Vitali cerca nuovi partner futuro incerto

Cortenuova. Msc ha deciso di abbandonare definitivamente il progetto dell’interporto di Cortenuova. Dopo cinque anni di attese, promesse e tavoli tecnici, il colosso della logistica ha scelto di ritirarsi a causa delle lungaggini burocratiche, delle incertezze normative e dell’assenza di decisioni concrete da parte delle istituzioni. L’investimento previsto era di 300 milioni di euro per trasformare l’area delle ex Acciaierie in un grande hub merci su ferro e gomma, a servizio dei principali porti italiani. Il progetto, nato nel 2020 in collaborazione con il gruppo Vitali, avrebbe dovuto sostituire lo scalo merci di Bergamo, poi chiuso nel 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

