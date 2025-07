Mr Charlie Lignano Sabbiadoro | ecco Charity Dinner Bobo Summer Cup 25

Manca ormai pochissimo per la terza e ultima tappa della Bobo Summer Cup 2025 Padel Tour targata Bilboa. Come avevamo già anticipato nel nostro blog, da venerdì 1 agosto a domenica 3 agosto 2025  si terrà al Beach Village ( esattamente all’uff. spiaggia 7 di Sabbiadoro ) di Lignano Sabbiadoro  la Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025. Stiamo naturalmente parlando del celebre torneo di padel organizzato da Christian “Bobo” Vieri. Dopo il successo delle precedenti tappe di Senigallia e Cervia, il Friuli Venezia Giulia è pronto ad ‘abbracciare’ alcuni dei più grandi protagonisti del calcio italiano. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Mr. Charlie Lignano Sabbiadoro: ecco Charity Dinner Bobo Summer Cup 25

In questa notizia si parla di: bobo - summer - lignano - sabbiadoro

Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025: Christian Vieri show a Cervia - E’ scattato il countdown per uno dei tornei più attesi dell’estate 2025, la Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 targata Bilboa.

È il giorno della Bobo Summer Cup. Vieri esulta: «Grazie, siete fantastici». I match di padel dalle 18,30 alla Cesanella: c?è posto per 1.300 spettatori. Sfilata di vip in città - SENIGALLIA È iniziata la Bobo Summer Cup, un weekend all?insegna di sport e solidarietà . Nella U-power Arena, allestita nella spiaggia libera della Cesanella, si sfideranno a.

Calcio e divertimento in spiaggia, a Cesenatico Christian Vieri: una settimana con il 'Bobo summer camp' - Con la fine della scuola, sta per iniziare la stagione 2025 dei camp sportivi di Eurocamp: l’ormai trentennale appuntamento estivo che fra metà giugno e i primi di agosto porta a Cesenatico migliaia di giovani, da ogni parte d’Italia e d’Europa, per settimane che abbinano lezioni dello sport.

BOBO SUMMER CUP - LIGNANO SABBIADORO @tennismolignano & Arena Padel Venerdì 1 – Sabato 2 – Domenica 3 Agosto 2025 Lignano Sabbiadoro – @tennismolignano & Arena (la sede esatta vi sarà comunicata qualche giorno prima) C Vai su Facebook

Dal 1 al 3 agosto torna la Bobo Summer Cup Padel a Lignano! In campo Bobo Vieri e le leggende del calcio per sfide spettacolari Torneo amatoriale, divertimento e beneficenza per la ricerca sul diabete ? Ingresso gratuito! Info http://bit.ly/Bobo Vai su X

Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour: Alessandro Budel e Thomas Locatelli i vincitori; Bobo Summer Cup 2025: torneo di padel e beneficenza a Lignano; Sulle spiagge del Friuli la finalissima del torneo di padel di Bobo Vieri.

Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour: vincono Alessandro Budel e Thomas Locatelli - Grande successo per l’iniziativa di sport, spettacolo e solidarietà: raccolti oltre 10 mila euro a favore dell’associazione SOStegno 70 ... Si legge su ravenna24ore.it

Lignano esplode di eventi: teatro, musica, cultura e sapori dal 21 al 27 luglio - Lignano si accende di eventi: spettacoli imperdibili, incontri con gli autori, astronomia sotto le stelle, teatro per bambini, musica, arte e sapori del territorio. Secondo nordest24.it