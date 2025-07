Domani, domenica 27 luglio alle ore 10 a Roma nella sala dell’ass. Per Roma, in via Nazionale 66, si terrà la direzione nazionale del Movimento Indipendenza, per eleggere il vicesegretario vicario che sostituirà Gianni Alemanno fino a quando rimarrà detenuto nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto. Lo comunica una nota stampa del Movimento Indipendenza. Movimento Indipendenza, domenica la direzione nazionale eleggerà il vicario di Alemanno fino alla sua scarcerazione. Come è noto – prosegue il comunicato – “Gianni Alemanno nel novembre 2024 era stato eletto, insieme al presidente Massimo Arlechino, alla guida del Movimento Indipendenza, il nuovo partito sovranista nato per contestare le politiche europeiste, atlantiste e conservatrici oggi dominanti nel centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Movimento Indipendenza, domenica l’elezione del vicario di Alemanno