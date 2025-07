Movida all' Umbertino il Comune respinge la richiesta di risarcimento dei residenti

 Il Comune di Bari ha scelto di non aderire alla negoziazione assistita proposta, dall'avvocato Ascanio Amenduni, per conto di una ventina di cittadini residenti nel quartiere Umbertino. Lo comunica l'amministrazione locale, in una nota, sottolineando che la decisione è stata presa dopo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: umbertino - comune - residenti - movida

Movida all'Umbertino, il Comune studia una nuova ordinanza - Questa mattina il sindaco Vito Leccese, il direttore generale del Comune, Davide Pellegrino, e il Comandate della polizia locale, Michele Palumbo, hanno partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per discutere dei provvedimenti utili ad affrontare la situazione della movida.

Movida caotica all'Umbertino, dai residenti una richiesta di risarcimento al Comune: "Danni alla salute" - Una richiesta di risarcimento,  inferiore ai 50mila euro, al Comune di Bari, per gli effetti negativi che sarebbero stati provocati dalla movida, ovvero "danni alla salute, per perdita del riposo notturno, esistenziali e alla quiete domestica".

