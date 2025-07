Mountain bike | l’Italia conquista nuovamente il titolo europeo nel Team Relay

Un anno dopo, è ancora medaglia d’oro. Agli Europei di mountain bike per il secondo anno consecutivo nel Team Relay l’Italia sale sul gradino più alto del podio: la prova a squadre vede nuovamente sventolare il tricolore, questa volta a Melgaco in Portogallo. L’impresa è firmata da Juri Zanotti, Elian Paccagnella, Martina Berta, Elisa Ferri, Valentina Corvi ed Ettore Fabbro (ricordiamo che corre un atleta per categoria e per sesso) che sono riusciti a superare la Svizzera e la Germania in una prova dominata dall’inizio alla fine. Il commento del commissario tecnico Mirko Celestino: “ Non era facile partire con il n. 🔗 Leggi su Oasport.it

