Le aspettative erano giĂ basse, ma i risultati dell’ultimo summit Ue-Cina – organizzato per celebrare l’anniversario per i 50 anni di relazioni diplomatiche bilaterali – lo sono stati ancora di piĂą. Il presidente Xi Jingping ha incontrato ieri il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, volati a Pechino. Per la presidente, le relazioni si trovano a un “punto di svolta”: “con l’approfondirsi della nostra cooperazione” ha detto von der Leyen “si sono accentuati anche gli squilibri” (si riferiva all’enorme deficit commerciale dell’Ue con la Cina, che l’anno scorso ha superato i 305 milioni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Motori per droni spacciati per “unità di refrigerazione”: così Pechino sta aiutando Mosca e fingendo con l’Ue