Mostre a Reggio Emilia Contro la guerra – Sguardi e immaginari

Roma, 25 lug. (askanews) – A Reggio Emilia, durante il Festival di Emergency, aprirĂ la mostra “Contro la guerra – Sguardi e immaginari”, vitabile dal 5 settembre al 26 ottobre al Palazzo dei Musei con ingresso gratuito. Il 4 settembre (alle ore 12) si terrĂ l’anteprima stampa, mentre l’inaugurazione ufficiale – su invito – sarĂ alle ore 18. L’esposizione è un progetto di Emergency a cura di Cheap ed è un percorso immersivo sul tema della guerra nei suoi effetti fisici, psicologici, sociali e politici che si struttura attraverso diversi livelli visivi e gradi di coinvolgimento. La mostra si interroga sulla possibilitĂ di entrare, in modo intimo ma non voyeuristico, nelle storie delle vittime, così come nella resistenza di chi vi si oppone, praticando la disobbedienza civile, protestando pubblicamente, rivendicando disarmo e solidarietĂ . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

