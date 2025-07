Morto Hulk Hogan | 10 foto del mito del wrestling

La vita di Hulk Hogan nel fotoracconto delle immagini Associated Press: dalle leggendarie sfide con André the Giant agli scatti accanto a Liberace e Muhammad Ali, fino all’amicizia con Donald Trump. L’icona mondiale del wrestling è morto all’età di 71 anni. Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, l’ex campione del mondo è deceduto nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, colpito da un malore. Inutili i tentativi di soccorso: Hogan è stato trasportato fuori dalla sua proprietà su una barella e poi condotto in ospedale in ambulanza. La causa della morte non è stata ancora resa ufficiale, ma sempre secondo TMZ si tratterebbe di un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto Hulk Hogan: 10 foto del mito del wrestling

Morto a 35 anni l’Hulk russo, si è pentito troppo tardi: “Non fate come me, per 5 centimetri” - "Se il vostro braccio è di 45 o 50 cm, cosa cambierà nella vostra vita?", Nikita Tkachuk si è pentito per l'utilizzo delle iniezioni di sostanze illecite.

Lutto, morto l’Hulk umano a 35 anni, si è pentito troppo tardi: “Non fate come me…” - Il mondo del bodybuilding torna a interrogarsi sui limiti della ricerca della perfezione fisica. Un’altra vita spezzata da scelte estreme pone l’accento sui rischi di pratiche che mettono a dura prova il corpo umano, trasformando il desiderio di superare i propri limiti in un percorso verso l’autodistruzione.

È morto a 35 anni Nikita Tkachuk, “l’Hulk russo”. Il dolore della moglie: “I reni hanno smesso di funzionare, ora sono sotto choc” - Aveva 35 anni Nikita Tkachuk, soprannominato “l’Hulk russo” per la massa muscolare ottenuta con metodi estremi.

#StatiUniti È morto a 71anni #HulkHogan, mito nel mondo del #wrestling. Interprete di film come #RockyIII. Sostenitore di #Trump. Il presidente USA “Ho perso un amico”. Il decesso forse per un arresto cardiaco. Laura Pepe Vai su X

Una notizia brutta, bruttissima. È morto all'età di 71 anni il leggendario Hulk Hogan. Un altro mito della mia infanzia che se ne va. Lui e The Ultimate Warrior erano in miei preferiti. Adesso, purtroppo, sono di nuovo insieme... Buon viaggio grande Hulk Vai su Facebook

