Morto carbonizzato a Sesto | la lite e il viavai del killer dalla casa

Sesto San Giovanni (Milano) – I  polpastrelli risparmiati dalle fiamme non sono censiti nelle banche dati delle forze dell’ordine. E di conseguenza le impronte digitali non sono state al momento utili per identificare il morto di Sesto San Giovann i, evidentemente incensurato. Le informazioni acquisite dagli investigatori dicono che si tratta di un sessantenne originario della Turchia, in Italia da metĂ anni Novanta (aveva anche ottenuto la cittadinanza ) e con un domicilio ufficiale in un residence di Milano, ma la certezza scientifica non è ancora arrivata; per questo, è partito nelle ultime ore uno scambio di informazioni con le autoritĂ di Ankara per cercare tracce dell’uomo nel suo Paese di origine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto carbonizzato a Sesto: la lite e il viavai del killer dalla casa

