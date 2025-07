Morti e incidenti in strada i dati choc dell' Istat | aumento del 4,1%

I dati dello scorso anno rispetto ai morti e gli incidenti stradali sono tanto chiari quanto preoccupanti per il nostro Paese. A certificarlo è l’Istat, l’istituto di statistica piĂą autorevole d’Italia che sottolinea come nel 2024 gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati del 4,1%. Ma non solo. Quelli sulle autostrade, in particolare, hanno registrato una crescita del 6,9%, con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. L’aumento, quindi, riguarda sia le strade in generale sia le autostrade, dove il dato ha subito un preoccupante aumento. Delle 3.030 vittime di incidenti stradali nel 2024, 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morti e incidenti in strada, i dati choc dell'Istat: aumento del 4,1%

Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti - Due persone sono decedute travolte da treni nella prima mattina nel Milanese in due incidenti distinti.

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

Incidenti sul lavoro, tre morti in 24 ore: un operaio a Vicenza, uno nel Napoletano e un terzo in Ciociaria - In Campania un uomo è caduto mentre lavorava a una ristrutturazione, nel Vicentino l'infortunio in uno stabilimento metalmeccanico e in provincia di Frosinone la terza vittima, folgorata da una scarica elettrica

Colpe non raccontate sulle morti sul lavoro. Gli incidenti in aumento sono quelli “in itinere”. I dati Inail non assolvono i privati ma dicono con chiarezza che lo stato non sta facendo la sua parte. Le mezze verità Vai su X

Nel 2024, gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati (+4,1%), soprattutto sulle autostrade: in quest'ultimo caso si registra un +6,9% con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. Lo rileva l'Istat. #ANSA Vai su Facebook

Morti e incidenti in strada, i dati choc dell'Istat: aumento del 4,1% - Le motivazioni principali sono la distrazione in primis e il mancato rispetto della precedenza. Si legge su msn.com

Incidenti stradali, l’anno peggiore. Vittime in aumento: 62 i morti. Registrati 300 feriti in più - Istat e Aci hanno reso noti i dati ufficiali del 2024: incremento del 38% di chi ha perso la vita. Lo riporta msn.com