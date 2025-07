Morte Michele Noschese | il video dell’aggressione al vicino la fuga della ragazza la testimonianza

Che cosa mostrano davvero i video diffusi su dj Godzi. Uno dei passaggi chiave sul caso della morte di Michele Noschese, 35 anni, dj napoletano deceduto a Ibiza sabato 19 luglio, arriva da un video pubblicato dal Corriere della Sera. Le immagini, della durata di pochi secondi ma dal contenuto fortissimo, mostrano dj Godzi (come si faceva chiamare) sul balcone del suo vicino nel complesso residenziale di Rocca Llisa, mentre immobilizza l’anziano da dietro, con movenze concitate. Michele viveva sull’isola da alcuni anni, era conosciuto nei locali e apprezzato dai clienti, e ora il padre – Giuseppe Noschese, medico in pensione – si prepara a riportare in Italia il corpo del figlio, dopo una settimana di domande e dolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte Michele Noschese: il video dell’aggressione al vicino, la fuga della ragazza, la testimonianza

