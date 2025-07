Mortara ragazza scende dal treno e viene aggredita per una catenina da pochi euro

Mortara (Pavia), 25 luglio 2025 – Uno spintone alle spalle e via la catenina che portava al collo. Ha vissuto una bruttissima esperienza una ragazza di 25 anni. E' accaduto ieri sera alla stazione di Mortara attorno alle 18.30. La giovane era arrivata con un treno e si stava dirigendo verso casa, quando un uomo l'ha raggiunta a piedi e, una volta arrivato alle sue spalle, l'ha spintonata facendola barcollare. La giovane non è caduta e di conseguenza non si è procurata contusioni, ma in un attimo l'uomo le ha strappato la catenina che aveva al collo ed è scappato facendo perdere le proprie tracce.

