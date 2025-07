Mortal Kombat il produttore guarda già al terzo film | Abbiamo piani per il futuro del franchise

Con Mortal Kombat 2 ancora in fase di post-produzione, il produttore Todd Garner anticipa possibili spin-off e un terzo capitolo, con nuovi personaggi e sviluppi narrativi già in cantiere. Il debutto di Mortal Kombat 2 nelle sale è previsto per ottobre 2025, ma il team produttivo guarda già oltre. Il produttore Todd Garner, coinvolto sin dall'inizio nella nuova saga cinematografica ispirata al celebre videogioco, ha rivelato che esistono già piani strutturati per Mortal Kombat 3, a conferma della volontà di trasformare il progetto in un franchise duraturo. La pellicola originale, uscita nel 2021, ha ottenuto risultati discreti al botteghino e un'accoglienza mista da parte della critica, registrando un indice di gradimento del 55% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

