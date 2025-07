Morta in via Emilia Ovest indagini in corso

Sono in corso indagini, da parte della polizia locale coordinata dalla procura per far luce sul drammatico schianto costato la vita, mercoledì pomeriggio ad una giovane donna di 32 anni, M.Z. Le iniziali. La giovane, di origine moldava, è morta durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara e ieri la salma è stata trasferita in medicina legale per i successivi accertamenti medico legali. Fino a ieri risultava ricoverato in ospedale, piantonato anche il 35enne alla guida della T-Roc in cui ha trovato la morte la passeggera, dopo un terribile frontale avvenuto all’altezza di Cittanova, sulla via Emilia Ovest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta in via Emilia Ovest, indagini in corso

