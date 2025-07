’More than kids’ Se l’infanzia ispira temi universali

di Anna Mangiarotti Opere non solo da guardare, ma da attraversare, da abitare, come ’La Giostra di Nina’ con passerotti, non cavalli, da cavalcare (dicendoci che è assurdo persino nelle giostre limitare la fantasia). Forse è questo enorme carillon, con la colonna sonora firmata da Ludovico Einaudi, l’opera più nota della mostra ’VALERIO BERRUTI. More than kids’. Prodotta a Palazzo Reale da Comune di Milano e da Arthemisia, con il sostegno di Fondazione Ferrero, fino al 2 novembre, è la più ampia monografica dedicata all’artista albese che nel tempo si è cimentato con linguaggi espressivi plurimi (pittura, scultura, disegno, installazione, affresco, video, animazione) facendo dialogare immagine e suono, per dar vita a un universo popolato da figure infantili sospese nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’More than kids’. Se l’infanzia ispira temi universali

