Montipò Juventus la situazione legata al portiere è in stallo | svelato il motivo! Cosa filtra sul futuro di Perin | spunta un dettaglio molto importante

Montipò Juventus, la situazione legata al portiere è in stallo: gli aggiornamenti sul possibile nuovo portiere. La situazione di stallo riguardante Lorenzo Montipò, portiere dell' Hellas Verona, continua a suscitare attenzione sul mercato, con il mercato Juventus che resta vigile ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Come riportato da L'Arena, il futuro del portiere è ancora incerto, ma la trattativa potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto se si dovessero definire gli sviluppi sul futuro di Mattia Perin, il secondo portiere bianconero. Montipò Juventus, il Torino si ritira dalla corsa.

