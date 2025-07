Arezzo, 25 luglio 2025 – Nella piccola localitĂ della Consuma, localitĂ del Comune di MONTEMiGNAIO, sabato 26 luglio alle 17 verrĂ inaugurata una panchina gigante, un’installazione artistica e dĂ­ intrattenimento turistico, voluta dalla Pro Consuma in collaborazione con l’amministrazione comunale. La posizione privilegiata in altura, da cui possono ammirare bellissimi panorami verdi, ha ispirato questa ulteriore iniziativa della vivace realtĂ associativa della Pro Loco. La panchina gigante, da qui in avanti, rappresenterĂ uno dei punti piĂą iconici di questo piccolo borgo montano di metĂ strada tra il verdissimo Casentino, e la cittĂ di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemignaio una panchina gigante