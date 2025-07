Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 26 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Sabato 26 luglio ¬†proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede il quinto ed il sesto ed ultimo round femminile dei tuffi dalle grandi altezze e le finali del team event e del trampolino da 1 metro femminile dei tuffi. L‚Äô Italia vedr√† scendere in acqua nei tuffi dalle grandi altezze Elisa Cosetti, mentre nei tuffi saranno in gara nel team event Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, e nel trampolino da 1 metro femminile Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (tuffi dalle grandi altezze), Rai Sport HD (finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze e finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Arena (finale team event), Sky Sport Mix (preliminari e finale trampolino 1m donne), mentre la diretta streaming sar√† garantita da Rai Play (tuffi dalle grandi altezze, finali team event e trampolino 1m donne), Sky Go (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), NOW (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), infine OA Sport vi offrir√† la diretta live testuale dei tuffi dalle grandi altezze e delle finali team event e del trampolino 1m donne. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (26 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

