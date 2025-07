Mondiali scherma 2025 oggi in tv | orari venerdì 25 luglio programma streaming italiani in gara

Quarta giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. Si assegnano le medaglie nella prova individuale di fioretto femminile ed in quella di sciabola maschile. Inoltre cominciano anche le prime prove a squadre, con gli assalti del primo turno per il fioretto maschile e la spada femminile. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SCHERMA DALLE 7.00 Dopo non essere riuscita a conquistare nemmeno una medaglia due giorni fa, la squadra azzurra cerca il riscatto e si affida soprattutto alle fiorettiste, che possono davvero tutte puntare per un piazzamento sul podio. Fondamentale il ritorno in pedana di Martina Favaretto, ma ci saranno anche Arianna Errigo, Martina Batini ed Anna Cristino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari venerdì 25 luglio, programma, streaming, italiani in gara

