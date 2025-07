Mondiali di scherma nel fioretto femminile scende in pedana oggi Martina Favaretto

Martina Favaretto debutta ai mondiali di scherma 2025 di Tbilisi nella gara individuale di fioretto femminile. L'atleta di Noale, numero 3 del ranking mondiale, sarà impegnata in pedana nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 8. Per l'Italia gareggeranno anche Arianna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: mondiali - scherma - fioretto - femminile

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

Azzurri giù dal podio mondiale nel fioretto maschile e nella spada femminile #scherma #mondiali Vai su Facebook

Mondiale Tbilisi 2025 – Oggi le qualificazioni delle gare individuali di sciabola maschile e fioretto femminile / Link risultati live; Debacle fioretto azzurro. Delude anche la spada; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: manca poco all’inizio del fioretto maschile! L’Italia cerca il riscatto!.

Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi qualificazioni gare individuali sciabola maschile e fioretto femminile - Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi qualificazioni gare individuali sciabola maschile e fioretto femminile. Da sportface.it

Mondiali scherma, Fiamingo e Santucci si fermano ai quarti: giornata nera per l’Italia dopo i flop di Macchi e Marini - Giornata amara per l'Italia ai mondiali di scherma, gli azzurri non conquistano nemmeno una medaglia e si devono accontentare dei quarti di Macchi e Fiamingo. Secondo sport.virgilio.it